Tianjin Üniversitesi'nden çığır açan icat! İnsan beyin hücreleri tarafından kontrol edilen robot

Tianjin Üniversitesi, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Çin'de faaliyet gösteren Tianjin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, insan beyin hücreleri tarafından kontrol edilen bir robot geliştirmeyi başardı.

Bu robotun en önemli özelliği, gerçek bir insana ihtiyaç duymuyor olması

Webtecno'nun haberine göre; Çin'de hizmet vermekte olan Tianjin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanından dikkat çekici bir hamle geldi. Bilim insanları, insan beyin hücreleri tarafından kontrol edilen bir robot geliştirmeyi başardılar. Alanında ilk olan çalışma, bilim dünyasında heyecan yaratmış durumda.

Bilim insanları, beyin hücreleri tarafından kontrol edilen robot için MetaBOC adını verdikleri bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdiler. Bu arayüz, hücreler ile elektrotların bir araya getirildiği bir sistemi çalıştırdı. İşte böylelikle aslında hem beynin hem bilgisayarın kontrol ettiği "melez zekâ" geliştirilmiş oldu.

Bu robotun insan beyin hücreleri tarafından yönetiliyor olması, kullanılması için gerçek bir insana ihtiyaç olduğunu düşündürebilir. Ancak bu söz konusu değil. Geliştirilen robot, sadece hücrelerimize ihtiyaç duyuyor. Geriye kalan süreç otonom ve bağımsız bir şekilde çalışıyor.

Henüz erken aşamada olan robotla ilgili yapılması gereken pek çok çalışma bulunuyor. Henüz sadece çalışabilen robot, gelecekte çok daha ileri seviyelere ulaşabilir. Ancak o günler, pek de yakın değil gibi görünüyor.