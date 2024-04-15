Tüm söylenenleri unutun! Öfkeyle başa çıkmak için bu yöntemi deneyin

Öfkeyle başa çıkmak için pek çok yöntem önerilir. Peki, öfkeyle başa çıkmak için en etkili yöntem hangisidir? Öfkeyle başa çıkmak için ne yapılmalı? İşte, öfkeyle başa çıkmanın en iyi yöntemi...

Öfke, insanların günlük yaşamında karşılaştığı yaygın bir duygudur ve etkileri kişisel ilişkilerden iş ortamına kadar geniş bir yelpazede hissedilebilir. Ancak, öfkenin kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilmesi, sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Peki, öfkeyle başa çıkmak için ne yapılabilir?

Öfkeyle başa çıkmak için ne yapılabilir?

Son araştırmalara göre öfkeyle başa çıkmanın etkili bir yolu, tepkilerinizi kağıda yazıp atmak olabilir. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, katılımcıları önemli toplumsal meseleler hakkında düşünmeye ve duygularını ifade etmeye teşvik etti. Ancak, yazılarını olumsuz ve aşağılayıcı geri bildirimlerle karşılaşacaklarını bilmedikleri halde, hepsine bu tarz geri bildirimler verildi.

Katılımcıların aldığı bu olumsuz geri bildirimler sonrasında, o anki hislerini kağıda yazmaları istendi. Bir grup katılımcıya, yazdıkları kağıdı çöp kutusuna atmaları ya da masalarındaki bir dosyada saklamaları söylendi. Diğer gruba ise, belgeyi parçalayıcıya veya şeffaf bir plastik kutuya koymaları önerildi. Analiz sonuçları, olumsuz geri bildirimlerden sonra öfke seviyesinin arttığını gösterirken, kağıdı atarak veya yok ederek tepkilerini ifade eden katılımcıların daha hızlı bir şekilde sakinleştikleri belirlendi.

Araştırmanın baş araştırmacısı Nobuyuki Kawai, yöntemin beklenenden daha etkili olduğunu belirtti. Kawai'ye göre, öfkenin neredeyse tamamen ortadan kalkması, araştırmacıları bile şaşırttı. Bu bulgular, fiziksel nesnelerin insanların ruh halini nasıl etkileyebileceğini gösteren önceki çalışmalara dayanıyor.

Araştırma ekibi, bulgularının, özellikle stresli durumlarda bulunan ofis çalışanları gibi kişilere yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu çalışma, öfkeyle başa çıkma konusunda yeni bir yaklaşım sunarak, duygusal sağlığı iyileştirmeye yönelik potansiyel bir strateji olarak dikkat çekiyor.