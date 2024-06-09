Türk Astronot Atasever, uzay macerasını anlattı: Cesur hayaller kurun

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay macerası, sonunda New Mexico'daki Spaceport tesisine başarılı bir inişle sonuçlandı. Atasever, yaşadığı deneyimi basın toplantısında açıkladı.

Uzayın derinliklerine yapılan bir araştırma uçuşunda VSS Unity aracıyla gökyüzüne yükselen Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, New Mexico'daki Spaceport tesisine iniş yaptıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

"Asıl amaç bir sonraki nesli daha büyük, daha cesur hayaller kurmaya teşvik etmek"

Basın toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ile Axiom Space Baş Astronotu Michael Lopez-Alegria gibi önemli isimler de yer aldı.

Atasever, yaşadığı deneyimi ilk defa paylaşarak, "İlk şok, ayrılmaydı. Sadece kısa saniyeler için oradaydık ama daha uzun sürdü gibi hissettirdi. Roket motoru çalıştıktan hemen sonra ve o uzay aracındaki güç muhtemelen uçuşun en etkileyici yönüydü. Elbette, mikro yer çekiminde süzülmek de çok eğlenceli ve aynı zamanda çok rahatlatıcı" dedi.

Görevin gelecek nesiller için önemine vurgu yapan Atasever, "Bu görevin ayrılmaz parçalarından biri araştırmalardı ancak asıl amaç bir sonraki nesli daha büyük, daha cesur hayaller kurmaya teşvik etmek. Onlara söyleyeceğim şey, kendiniz için gerçekten cesur hayaller seçmeye karar verin ve sonra bunları ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek için gayretle ve stratejik olarak çalışın. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaktan fazlasıyla mutlu olurum" şeklinde konuştu.