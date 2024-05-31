Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi!

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi!
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, trafik kazası geçirdi. Yaşanan olayda Gezeravcı hafif yaralandı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk astronot adayı olmasıyla adından sıkça söz ettiren Alper Gezeravcı, bu kez beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

ALPER GEZERAVCI HASTANEYE KALDIRILDI

Son bilgilere göre, Gezeravcı ve yanındaki iki kişi, TEM Otoyolu'nda bir trafik kazasına karıştılar. Kazada, Gezeravcı'nın bulunduğu araç bir otobüsle çarpıştı. Neyse ki, kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Gezeravcı ve beraberindekiler hafif yaralarla atlattılar.

Kazanın ardından sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Alper Gezeravcı ve diğer yolcular, olay yerindeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

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