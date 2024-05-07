Türkiye'nin uzay serüveninde yeni adım: Tuva Cihangir Atasever uzaya hazırlanıyor

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğunun ne zaman gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

Türkiye'nin uzay yolculuğu, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirdiği ziyaretle resmen başlamış oldu. Ancak bu macera, Gezeravcı'nın yolculuğu ile sona ermiyor. Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzaya gitmeye hazırlanan Tuva Cihangir Atasever, bu heyecan verici serüvende önemli bir rol üstlenecek.

Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderilme tarihi ne zaman?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından düzenlenen bir etkinlikte, Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderilme tarihi resmen açıklandı. Atasever, 8 Haziran 2024 tarihinde uzaya yola çıkacak ve Türkiye'nin uzay macerasına yeni bir sayfa açacak.

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu, Alper Gezeravcı'nınkiyle farklılık gösterecek. Bu kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na değil, Virgin Galactic bünyesinde çalışan VSS Unity uçağı ile 1,5 saat sürecek yörünge altı bir uçuş gerçekleştirilecek. Atasever'i uzaya götürecek olan VSS Unity, bu görevin ardından emekliye ayrılacak.

Tuva Cihangir Atasever, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi ve Uluslararası Uzay Üniversitesi (ISU) tarafından düzenlenen Uzay Çalışmaları Programı (SSP) kapsamında çalışmalar yaptı. 1992 doğumlu olan Atasever, uzun bir süredir Roketsan bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.