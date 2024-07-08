Türkiye'nin yerli ve milli uydusu için büyük gün geldi! TÜRKSAT 6A uzaya fırlatılıyor

Türkiye'nin uydusu "TÜRKSAT 6A", bu gece uzaya gönderilecek. Peki fırlatma, saat kaçta başlayacak ve canlı yayınla nasıl izlenecek? Detaylar, haberimizde...

Bugün, Türkiye için tarihi bir gün. Uzun süredir üzerinde çalışılan TÜRKSAT 6A uydusu, bu gece uzaya fırlatılacak. Elon Musk'ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX, Falcon 9 roketi ile TÜRKSAT 6A'yı yörüngeye yerleştirecek.

TÜRKSAT 6A'nın fırlatılma anı nasıl izlenebilir?

TÜRKSAT 6A, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir uydu olarak Türkiye için büyük bir öneme sahip. Bu uydu, TV yayıncılığı ve haberleşme hizmetleri amacıyla kullanılacak ve oldukça geniş bir kapsama alanına sahip olacak.

TÜRKSAT 6A'nın fırlatılması, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nde gerçekleşecek. Fırlatma işlemi, saat 02.00 sularında başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunarak bu tarihi anı canlı yayınla Türkiye'ye aktaracak. Bakan Uraloğlu, fırlatma anını ve sonrasındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşacak.

SpaceX ve canlı yayın bilgileri

SpaceX, uzay misyonlarını genellikle kendi platformları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla paylaşır. Ancak, yapılan kontrollerde SpaceX'in resmi sosyal medya hesaplarında bu fırlatma için herhangi bir canlı yayın bilgilendirmesi henüz bulunmuyor.