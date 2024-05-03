Ultra hafif otonom robotik arı geliştirildi

Alman otomasyon teknolojileri şirketi Festo, BionicBee isimli robotik arı geliştirdi.

Alman otomasyon teknolojileri şirketi Festo, inovatif bir adım atarak BionicBee adını verdiği ultra hafif robotik arıyı geliştirdi. Bu yapay zekâ destekli arılar, sürü halinde ve tamamen otonom olarak uçma yeteneğine sahipler.

Çeşitli manevralara göre hassas şekilde ayarlanabiliyor

Festo, Bionic Learning Network'ün (BLN) bir parçası olarak bu projeyi hayata geçirdi. BLN'deki mühendisler, önceki projelerden elde ettikleri kapsamlı bilgileri kullanarak BionicBee'yi tasarladılar. Bu projeler arasında kırlangıçlar, uçan tilkiler (yarasa türü) ve yusufçuklardan esinlenilen robotlar da bulunuyordu.

BionicBee, 34 gram ağırlığında, 22 cm uzunluğunda ve 24 cm kanat genişliğinde son derece hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Festo, bu arıyı tasarlarken verimli bir tasarım yöntemi kullandı. Yapay zeka destekli bu yöntem sayesinde, en uygun yapıyı en az malzeme kullanarak elde etmek mümkün oldu. Bu, arının uzun uçuş süresi ve gelişmiş manevra kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

Arının gövdesi, kanat çırpma mekanizması, iletişim teknolojisi, kanat vuruşlarının kontrol bileşenleri ve kanat geometrisinin adaptasyonu için oldukça kompakt bir yapıya sahip. Bu küçük alanda, fırçasız bir motor, üç servo motor, pil, dişli ünitesi ve çeşitli PCB'ler bulunuyor. Motorlar ve mekanikler arasındaki akıllı etkileşim sayesinde kanat vuruşlarının sıklığı, çeşitli manevralara göre hassas bir şekilde ayarlanabiliyor.