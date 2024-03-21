Ünlü Fizikçi Rajendra Gupta evrenin yaşını açıkladı! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Ünlü Fizikçi Rajendra Gupta evrenin yaşını açıkladı! Öğrenince çok şaşıracaksınız
Evrenin doğası ve evrimiyle ilgili yeni bir bakış açısı ortaya atan Ottawa Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Rajendra Gupta'nın teorisi, bilim dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Geleneksel modele meydan okuyan bu yeni yaklaşım, evrenin yaşını ve oluşumunu sorguluyor, kara madde ve genişleme gibi konuları farklı bir açıdan ele alıyor. İşte, detaylar...

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Rajendra Gupta, evrenin yaşını ve evrimini açıklamada yeni bir bakış açısı sunuyor. Geleneksel modele göre evrenin 13 milyar yıl önce büyük patlama ile oluştuğu kabul ediliyordu. Ancak Gupta'nın ortaya attığı teori, bu yaşın aslında ışık kaynaklı bir yanılgıdan kaynaklandığını öne sürüyor ve evrenin gerçek yaşının daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Evren kaç yaşında?

Gupta'nın analizlerine göre, evrenin ilk anlarının korunduğu devasa kozmik yapılar, evrenin yaşının 26,7 milyar yıl olduğunu destekliyor. Bu durumda, evrenin genişlemesi gibi fenomenleri açıklamak için kara maddeye ihtiyaç duyulmuyor ve var olan modelin gözden geçirilmesi gerekiyor.

Gupta'nın öne sürdüğü "yorgun ışık" teorisi, ışığın kırmızıya dönüşünün, ışık dalgaları arasındaki mesafenin artmasından kaynaklandığını savunuyor. Bu teori, CCC olarak adlandırılan "Eşbağımlı Eşleşme Sabiti" ile eşleştirildiğinde, parçacıkların hareketlerini açıklamada kullanılabiliyor.

Gupta'nın teorisi, evrenin doğası ve evrimi hakkında mevcut anlayışı değiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu yeni bakış açısı, kara madde ve evrenin oluşumuyla ilgili geleneksel görüşlerin yeniden değerlendirilmesine ve evrenin daha derinlemesine anlaşılmasına olanak tanıyor.

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