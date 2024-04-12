Uzay yarışında yeni bir adım: NASA'nın artemis görevleri için üç şirket rekabete giriyor

NASA'nın yaklaşmakta olan Artemis görevleri için Ay'a gönderilecek araçlar için üç şirket arasında bir yarış başladı. Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab, ay arazi araçlarını geliştirmek üzere seçilen şirketler olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, uzay keşfi alanında özel sektörün rolünün arttığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan NASA'nın Artemis görevleri için Ay'a gönderilecek araçlar için üç şirket yarışıyor. Bu hafta yapılan duyuruya göre, Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab, önümüzdeki yıl yapılacak bir fizibilite çalışmasında Ay arazi araçlarını (LTV) geliştirmek üzere seçilen şirketler oldu.

NASA'nın artemis görevlerine destek için üç şirket yarışıyor

Araçların tamamlanması ve performans güvenlik testleri için aya gönderilmesi için yalnızca bir adayın seçilmesi bekleniyor. NASA, LTV'yi 2030'un başlarında fırlatılması planlanan Artemis V göreviyle kullanıma sunmayı hedefliyor.

Testlerin sonunda, Ay'ın güney kutbuna gidecek olan LTV'nin hem mürettebatlı hem de mürettebatsız bir araç olarak işlev görmesi gerekecek. Bazı durumlarda astronotlar için bir ulaşım aracı olarak hizmet ederken, diğer zamanlarda uzaktan çalıştırılan bir kaşif olarak görev yapacak.

NASA, LTV ile ilgili tüm görev emirlerinin, 2039 yılına kadar 4,6 milyar dolara kadar potansiyel sözleşme değerine sahip olduğunu belirtiyor. Seçilen şirket ayrıca, LTV'sini NASA'nın kullanmadığı zamanlarda kendi ticari faaliyetleri için de kullanabilecek. Bu gelişme, uzay keşiflerinde özel sektörün rolünün giderek arttığını gösteriyor.