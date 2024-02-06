Daha görevinin yarısını bile bitirmedi, uzayda en uzun süre kalan kişi oldu!

Henüz görevinin yarısına bile ulaşmayan Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda en uzun süre kalan kişi olarak dünya rekorunu kırdı.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda en uzun süre kalan kişi olarak dünya rekorunu kırdı. Şu anda 879 günden uzun bir süre uzayda bulunan Kononenko, kozmonot arkadaşı Gennady Padalka'nın uzayda 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik rekorunu geride bıraktı. Her iki kozmonot da bu sürelere beş görevde ulaşırken, Kononenko'nun beşinci görevi henüz yarısına bile ulaşmadı.

UZAYDA 1.000 GÜNÜ AŞAN İLK İNSAN OLACAK

59 yaşındaki kozmonotun 23 Eylül'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Dünya'ya döndüğünde, uzayda tam 1.110 gün, yani yaklaşık 2,5 yıl geçirmiş olacak. Kozmonot birliklerinin komutanı Kononenko, 5 Haziran itibariyle uzayda 1.000 günü aşan ilk insan olacak.

Kononenko, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda "Uzaya rekor kırmak için değil, en sevdiğim şeyi yapmak için gidiyorum. Tüm başarılarımdan gurur duyuyorum, ancak insanın uzayda toplam kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha da fazla gurur duyuyorum" dedi.

Bu büyük başarıya rağmen, mikro yerçekimi insan vücudu için uygun bir ortam değil ve uzayda uzun süre geçirmenin belirgin bir bedeli olabilir. Uzayda vücudunuzla ilgili tuhaf ve bazen de korkutucu şeyler yaşanabilir. İlk olarak, sıvılar gibi kan da başınıza doğru hareket eder. Bu, başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak daha sonra endişe verici bir seviyeye ulaşabilir. Ayrıca, kaslarınız mikro yerçekiminde çok az çalıştığından zayıflar ve kas kütleniz azalır. Bu nedenle, astronotlar uzayda spor yapmak zorundadır.