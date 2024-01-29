Uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi gönderilebildi

Bir uydudan Dünya'ya güneş enerjisi gönderilebiliyor mu test edildi. Yapılan testler sonucunda Uzaydan Dünya'ya güneş enerjisinin gönderildiği tespit edildi.

Uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi ışınlaması konusunda gerçekleştirilen SSPD-1 projesi, önemli bir dönüm noktası niteliğinde sonuçlandı. Bu proje, güneş enerjisinin uzaydan toplanarak Dünya'ya geri iletilmesinin ticari ölçekte uygulanabilirliğini test etmek amacıyla başlatıldı ve bir yıl süren başarılı bir görevin ardından sonuçlandı.

Dünya'ya güneş enerjisi gönderildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) bilim insanlarının liderliğinde gerçekleştirilen bu görev, temel teknolojinin test edilmesini amaçladı ve origamiden esinlenen yeni bir güneş paneli yapısı, farklı hücre tasarımları ve mikrodalga vericisi gibi üç ana deneyi tamamladı.

Caltech, bu başarının gelecekte uzay tabanlı güneş enerjisinin şekillenmesine yardımcı olacağını belirtti. Ancak, bu konseptin gerçeğe dönüşebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Başkanlarından Thomas Rosenbaum, ticari ölçekte uzaydan ışınlanan güneş enerjisinin dünyayı aydınlatma potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için daha fazla çalışma gerektiğini ifade etti.

Uzay tabanlı güneş panelleri aracılığıyla Dünya'ya temiz ve yenilenebilir enerji ışınlamanın ilk olarak 50 yılı aşkın süre önce gündeme geldiğini hatırlatmak önemlidir. Japon uzay ajansı JAXA, 2025'e kadar ticari ölçekte bir güneş enerjisi çiftliği kurma planları yaparken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Solaris programı aracılığıyla bu alanda geliştirme projeleri başlatmayı hedefliyor.

2015 yılında JAXA, güneş enerjisini mikrodalgalar aracılığıyla başarıyla ışınlamış ve 55 metre uzaklıktaki bir alıcıya 1.8 kilowatt güç iletmeyi başarmıştı. Bu, yaklaşık olarak bir kettle'la su kaynatmak için gereken elektrik miktarına denk gelmektedir. Bu başarılar, uzay tabanlı güneş enerjisi projelerinin gelecekte daha yaygın bir şekilde uygulanabileceğine dair umut vermektedir.