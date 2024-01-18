Uzun ömür için günlük atılması gereken adım sayısı meğer 10 bin değilmiş!

Günlük olarak 10 bin adım atılmasının ne kadar sağlıklı ve gerekli olduğunu hepimiz duyduk öyle değil mi? Ancak yapılan son araştırmalar bunun bilimsel bir dayanağının olmadığını ortaya koyuyor.

Geleneksel bilgelik, uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuğun 10.000 adımla başladığına inanmamızı sağlıyor. Daha hareketsiz bir yaşam tarzı sürenler için bu, sürdürülmesi biraz çaba gerektirebilecek bir hedef. Ayrıca bir süredir, bunun neredeyse kesinlikle yanlış olduğunu da biliyoruz.

Uzun ömür için günlük atılması gereken adım sayısı

Bir grup araştırmacı, dört kıtada on binlerce insan üzerinde yapılan 15 çalışmadan derlenen verileri analiz ederek daha rahat bir rakama ulaştı: yaşınıza bağlı olarak en uygun sayı muhtemelen günde 6.000 adıma yakındır.

Yarım yüzyıl önce Japonya'daki Yamasa Saat ve Enstrüman Şirketi, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nın yarattığı heyecandan faydalanmak için 10.000 adım anlamına gelen 'Manpo-kei' adını verdikleri bir adımsayar üretti.

Neden 10,000? Eski moda pazarlama. Kulağa bir hedef olacak kadar yorucu ama uğruna çabalamaya değecek kadar da ulaşılabilir gelen hoş, yuvarlak bir sayı. Ancak bu rakamın bilimsel bir dayanağı yok. Genel nüfusa tanıtmak için tek bir rakamın olması kesinlikle yararlıdır. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden epidemiyolog Amanda Paluch, "Halk sağlığı mesajları için çok net bir iletişim aracı" dedi.

Ancak bu rakamı doğru belirlemek, herkesi yeterince egzersiz yapmaya teşvik etmekle insanları egzersiz yapmaktan tamamen vazgeçirmek arasındaki farkı yaratabilir.

2022 meta-analizleri Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 47.471 yetişkinin sağlık ve adım sayıları hakkında toplanan bilgileri içeriyordu. Her gün en çok adım atan yetişkinlerin yüzde 25'inin, adım sayılarının en alt yüzde 25'inde yer alanlara kıyasla ölme şansının yüzde 40 ila 53 daha düşük olduğunu buldular. 60 yaş ve üzeri yetişkinler için bu risk azalması günde yaklaşık 6.000 ila 8.000 adımda zirveye ulaştı. Daha fazla adım atmanın başka faydaları da olabilir, ancak ölüm riskinin azalması bunlardan biri değildir.

Çalışma, daha genç olanların biraz daha fazla yürümesinin iyi olabileceğini, ancak günde 8.000 ila 10.000 adımdan fazla yürüyerek daha uzun yaşayacaklarına dair kanıt bulunmadığını ortaya koydu.

Adımların hızına gelince, ekip asıl önemli olanın hacim olduğunu buldu. Paluch, "En önemli çıkarım, özellikle çok az aktivite yapanlar için biraz daha fazla hareket etmenin bile faydalı olduğunu gösteren birçok kanıt var" dedi.

Bunların hiçbiri vücudumuzu başka şekillerde daha fazla çalıştırmanın fayda sağlamayacağı anlamına gelmiyor. Her gün yarım saatlik yoğun bir aktivite, çok fazla oturan bizler için büyük bir destek olabilir. Yaşlılıkta biraz kuvvet antrenmanı yapmak beynimizin keskin, kalp ve kemiklerimizin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olabilir. Ama hiç değilse, yatmadan önce en az 6.000 ila 8.000 adım atmayı hedeflemek, daha uzun bir yaşam için çok daha kolay bir adım olabilir.