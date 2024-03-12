Yeni Zelanda’da yeni deniz canlısı keşfedildi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyısındaki Bounty Trough'da yapılan keşif gezisi, deniz bilimine büyük bir heyecan ve umut getirdi. Bilim insanları, Şubat ayında gerçekleştirilen bu keşif gezisi sırasında 100'den fazla yeni deniz canlısı türü keşfettiler.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyısındaki Bounty Trough'da yapılan keşif gezisi, deniz bilimine önemli bir katkı sağladı.

21 bilim adamından oluşan bir ekip, Şubat ayında Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyısındaki Bounty Trough'un büyük ölçüde keşfedilmemiş sularında bir keşif gezisine çıktı. Bu gezide, düzinelerce yumuşakça, üç balık, bir karides ve bir yırtıcı yumuşakça türü olan bir kafadanbacaklı dahil olmak üzere 100 yeni deniz canlısı türü keşfedildi.

EN AZ 100.000 YENİ DENİZ TÜRÜ KEŞFETME HEDEFİ BELİRLEDİ

Deniz biyoloğu Alex Rogers liderliğindeki ekip, keşif gezisi sonucunda bulunan 100 yeni türün, deniz yaşamının daha iyi anlaşılması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Dr. Rogers, bu sayının muhtemelen daha da artacağını ve henüz tanımlanamayan birçok canlının bulunduğunu vurguladı. Özellikle, keşfedilen yıldız şekilli bir hayvanın, araştırmacıların tanımlamakta zorlandığı ilginç bir canlı olduğu ifade edildi. Bu canlının bir mercan olabileceği düşünülüyor.

Keşif gezisi, Ocean Census tarafından yürütülen ve dünya çapında deniz yaşamının keşfi için önemli bir rol oynayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ulusal Enstitü tarafından destekleniyor. Ocean Census, su yaşamının daha iyi anlaşılması ve kaybolmaya başlayan deniz ekosistemlerinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Rogers, okyanus yaşamının hala büyük ölçüde bilinmediğine ve su altı dünyasının incelenmesinin bir uzay görevine benzediğine dikkat çekti. Bilim adamları, okyanuslarda yaşayan iki milyondan fazla türün olduğunu tahmin ediyor, ancak şu ana kadar sadece yüzde 10'u keşfedilmiş durumda. Bu nedenle, deniz yaşamının daha iyi anlaşılması, dünya üzerindeki yaşamı destekleyen önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

Ocean Census'in kuruluşu geçtiğimiz yıl gerçekleşti ve en az 100.000 yeni deniz türü keşfetme hedefi belirledi. Grup, özellikle örneklenmemiş su kütlelerinde araştırmalar yapıyor ve su altı dünyasının daha iyi anlaşılması için çalışmalarını sürdürüyor.