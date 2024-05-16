12 saniyede 25 milyon dolar çaldılar ama mutluluğu yaşayamadılar

Kripto para dünyasında yaşanan büyük soygun olayı, ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarıyla yeniden gündeme oturdu. İki kardeşin kısa süre içinde gerçekleştirdiği 25 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı, MIT eğitimi almış olan bu gençlerin üstün zekâlarını suç dünyasına yönlendirdiği bir kez daha ortaya çıktı.

Geçmişte kripto para dünyasını sarsan büyük bir hırsızlık olayı yeniden gündemde. İki kardeş, sadece 12 saniyede tam 25 milyon dolarlık bir kripto para soygunu gerçekleştirmişti. ABD Adalet Bakanlığı, bu olayın türünün tek örneği olduğunu belirtmişti. Şimdi, bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor

24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno'nun elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılandığı davadan ara karar çıktı. Her ikisi de tutuklanırken, 20'şer yıla kadar hapis cezası alma olasılıkları bulunuyor.

İkilinin, Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde eğitim gördükleri ve yazılım konusunda uzman oldukları belirtiliyor. Kardeşlerin, Ethereum ağındaki para transfer işlemlerini manipüle ederek 25 milyon dolarlık kripto parayı çaldıkları tespit edildi. Ethereum yönetimi, bu hırsızlığı fark etmiş ve kardeşlerle iletişime geçmiş ancak sonuç alınamamıştı. Bu durum üzerine olay resmi makamlara bildirildi.

ABD yargısı, üstün zekânın yol açtığı bu hırsızlık olayıyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirirken, benzer durumların önlenmesi için daha sıkı tedbirler alınması gerektiği vurgulanıyor.