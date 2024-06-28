14 Yıl sonra uyanan kripto cüzdan: 50 bitcoin, 3 milyon dolar değerinde!

14 Yıl sonra uyanan kripto cüzdan: 50 bitcoin, 3 milyon dolar değerinde!
2010 yılından beri aktif olmayan bir cüzdandan kripto varlık borsası Binance'e 50 bitcoin aktarıldı.

Temmuz 2010'da bir madenci, yaptığı çalışmalar sonucunda 50 bitcoin kazanarak bu kripto varlığı cüzdanında saklamaya başladı. O dönemde bitcoin sadece 0,05 dolardan işlem görüyordu. 14 yıl boyunca hareketsiz kalan bu cüzdan, geçtiğimiz günlerde tekrar aktif hale gelerek içindeki bitcoinler Binance'e aktarıldı.

Satoshi dönemi bitcoinleri: 3 milyon dolarlık hazine

Bu kripto paralar, bitcoin'in ilk yılları olan 2009-2011 arası döneme ait olduğu için "Satoshi dönemi" olarak adlandırılıyor. Madenciliği yapıldığı dönemde sadece 2,5 dolar değerinde olan 50 bitcoin, bugün tam 3 milyon 76 bin 40 dolar, yani 101 milyon 434 bin 660 TL ediyor.

2010 yılında bitcoin oldukça yeniydi ve algoritma, o dönemin düşük kullanımına göre ölçeklendiği için madenciler tek başına blok oluşturabiliyorlardı. Bu madenci de tek başına bir blok madenleyerek 50 bitcoin kazandı. Ancak, bugünün şartlarında bu neredeyse imkansız.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek