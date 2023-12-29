2023 yılında çalınan kripto miktarı açıklandı! Miktar dudak uçuklatıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre bilgisayar korsanları, 2023 yılında adeta servet değerinde kripto para çaldı. 2020'den bu yana düşüş söz konusu olsa da yine de bir yıl içinde büyük miktarda çalma işlemi gerçekleştirildi.

Bu yıl, bilgisayar korsanlarının düzinelerce siber saldırıyla yaklaşık 2 milyar dolar kripto para çaldığı belirtiliyor. Bu saldırılar arasında Ronin ağının ihlaliyle tarihteki en büyük olay olarak kaydedilen 600 milyon doların üzerindeki kripto çalma olayı ve Mixin Network'e yapılan saldırıda bilgisayar korsanlarının yaklaşık 200 milyon dolar kazandığı olay gibi büyük çaplı olaylar bulunuyor.

2023 yılında 1,7 milyar dolarlık kripto para çalındı

TRM Labs tarafından yapılan tahminlere göre, yılın başlarından Aralık ortasına kadar çalınan toplam kripto miktarı yaklaşık 1,7 milyar dolar. Bu, bilgisayar korsanlarının kripto varlıklara yönelik saldırılarının devam ettiğini ve önemli miktarda değer kaybına neden olduğunu gösteriyor.

Öne çıkan kripto hırsızlıkları arasında Euler Finance'e yapılan saldırı (200 milyon dolar), Multichain'e yönelik saldırı (126 milyon dolar), BonqDAO (120 milyon dolar), Poloniex (114 milyon dolar) ve Atomic Wallet (100 milyon dolar) gibi büyük olaylar bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl, Chainalysis'in verilerine göre, siber suçlular toplamda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık kripto para çalmıştı. Bu saldırıların bir kısmı, Lazarus Group gibi etkili kripto hırsız grupları tarafından gerçekleştirilmişti. Kripto para korsanlığının, ülke ekonomileri için önemli bir tehdit oluşturduğu ve bu alandaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği sıkça vurgulanmaktadır.