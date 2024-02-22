2024’te en çok kazandıracak sektör ve meslek grupları belli oldu!

2024’te en çok kazandıracak sektör ve meslek grupları belli oldu!
2024 yılında en çok kazandıracak sektörlerle meslek grupları belli oldu.

Türkiye'de geçinmek, yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kuru gibi ekonomik zorluklarla dolu bir ortamda oldukça meşakkatli hale geliyor. Bu nedenle, insanlar ortalama bir yaşam seviyesini sürdürebilmek için ciddi bir gelir elde etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle iş hayatına yeni giren bireyler, yüksek kazanç sağlayan sektörlere yönelmeyi tercih ediyorlar.

Küresel çapta en çok kazandıran sektörler nelerdir ve bu sektörlerde başarılı olmak için nelere ihtiyaç vardır?

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2024’TE EN ÇOK KAZANDIRACAK SEKTÖR VE MESLEK GRUPLARI

2024 yılında en karlı sektörler:

  1. Finans ve bankacılık
  2. Bilgi teknolojileri
  3. Sağlık hizmetleri

Forbes gibi önde gelen iş dergilerinin yaptığı çalışmalara göre, finans, bilgi teknolojileri ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerin öne çıkacağı öngörülüyor.

Nexford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, 2024 yılında en karlı meslek grupları şunlardır:

  1. Yapay zeka mühendisliği
  2. Teknolojiden sorumlu başkanlık
  3. Veri bilimciliği
  4. Blockchain geliştiriciliği
  5. Siber güvenlik uzmanlığı
  6. Cerrahlık
  7. Yazılım mühendisliği
  8. Petrol mühendisliği
  9. Bankacılık
  10. Havacılık ve uzay mühendisliği

Bu veriler, en karlı sektörlerle en çok kazandıran meslek gruplarının genellikle uyumlu olduğunu gösteriyor. Ancak, bu sektörlerde başarılı olabilmek için güçlü bir özgeçmişe sahip olmak gerekiyor.

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