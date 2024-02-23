Acun Ilıcalı Alman Sport1 kanalının yarısını satın aldı

Acun Ilıcalı Alman Sport1 kanalının yarısını satın aldı
Acun Ilıcalı'nın Almanya merkezli spor kanalı Sport1'in yarısını satın aldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre ACUNMEDYA, bu televizyon kanalında spor odaklı realite programları yayımlayacak.

Spora ilgisi olduğu bilinen Ilıcalı'nın, Alman spor kanalı Sport1'in yüzde 50 hissesini satın aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı ya da ACUNMEDYA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ACUN ILICALI, SPORT1 KANALI İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre Acun Ilıcalı, Sport1 kanalının yüzde 50 hissesi için tam 30 milyon euro ödeme yapmayı kabul etti. Sport1'in sahibi olan Highlight Communications'ın daha önceki dönemlerde çok daha yüksek tutarlar istediği ancak kimsenin bu denli büyük paralar yatırmak istemediği, ACUNMEDYA'nın şirketi ikna etmeyi başardığı bildiriliyor.

Edinilen bilgilere göre ACUNMEDYA, Sport1 için spor odaklı realite programları oluşturacak. Hatta ilk aşamada "Exatlon" isimli yarışmanın seyirci ile buluşacağı, iddia ediliyor.

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