Adobe Türkiye fiyatların zam yaptı! Yeni Adobe abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Adobe, 5 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Adobe Türkiye, Creative Cloud abonelik ücretlerine önemli bir zam yapma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre, 5 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik ücretlerinde ciddi artışlar yaşanacak. Bu zam furyası, özellikle Türkiye'deki Adobe kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

İşte yeni abonelik ücretleri...

ADOBE TÜRKİYE FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Yurt dışındaki abonelik fiyatlarına yapılacak olan yüzde 9'luk zamla birlikte, abonelik bedeli 55 dolardan 60 dolara yükselecek. Ancak Türkiye'de bu artış oranı çok daha yüksek olacak. Türkiye fiyatlarına tek seferde yüzde 308 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Bu da Creative Cloud'un tüm uygulamaları içeren paketinin fiyatını büyük ölçüde artıracak.

Örneğin, Creative Cloud'un 100 GB'lık tüm uygulamalar paketinin eski aylık fiyatı 190 TL iken, yeni fiyatı 777 TL olacak. Benzer şekilde, yıllık abonelik için ödenen eski ücret 2.290 TL iken, yeni fiyat 10.350 TL'ye yükselecek.

Bu büyük zam kararı, Adobe Creative Cloud kullanıcılarını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Ancak Adobe yetkilileri, bu artışın geliştirme ve hizmet maliyetlerinin artmasıyla doğru orantılı olduğunu belirtiyorlar. Adobe'un fiyat politikasındaki bu değişiklikler, Türkiye'deki dijital içerik oluşturucuları ve işletmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.