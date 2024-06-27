Amazon 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı! İşte bu büyük başarının arkasındaki nedenler

Amazon, şirket hisselerini yüzde 29 oranında artırarak, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, bugün 30 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon, yıllardır en değerli 10 şirket arasında yer alıyor ancak bir türlü 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşamamıştı. Bugün bu durum değişti ve Amazon, tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Amazon'un yükselişi ve piyasa performansı

Amazon'un 1 trilyon dolar eşiğini geçtiği tarih olan 2018'den bu yana, 2 trilyon dolara ulaşması diğer teknoloji devlerine kıyasla daha uzun ve zorlu bir süreç oldu. Şirketin hisseleri, 2020'de dip yaptıktan sonra tekrar yükselişe geçti ve 2024 genelinde %29 oranında artış gösterdi. Bugün, Amazon'un hisseleri %4 civarında yükselerek bu eşiği aşmayı başardı. Şu anki hisse senedi fiyatı ise 193,61 dolar.

Amazon'un bu büyük başarıya ulaşmasında en büyük etken, şirketin bulut bilişim hizmeti olan Amazon Web Services (AWS) oldu. AWS, dünya genelinde en büyük bulut sağlayıcısı durumunda ve toplam pazarın üçte birini elinde bulunduruyor. 2024'ün ilk çeyreğinde AWS, 25 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık bazda %17 oranında bir artış gösterdi. Bu alanındaki güçlü performansı ve yapay zekâya yapılan yatırımlar, Amazon'un 2 trilyon dolara ulaşmasında önemli rol oynadı.