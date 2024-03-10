Amazon'un bahar fırsatları yarın başlıyor

Amazon, müşterilerine bahar alışverişlerinde büyük fırsatlar sunmak için yeni bir kampanya başlatıyor.

Amazon, müşterilerine ilkbahar alışverişlerinde büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 11 Mart'ta başlayacak olan "Bahar Fırsatları" kampanyası, saat 12.00'de başlayacak ve 26 Mart'a kadar devam edecek. Bu kampanya süresince, geniş bir ürün yelpazesinde indirimli fiyatlar sunulacak.

KISA SÜRELİĞİNE GEÇERLİ OLAN "FLAŞ FIRSATLAR" DA OLACAK

Bahar Fırsatları kapsamında, cep telefonlarından giyim ürünlerine, bilgisayar bileşenlerinden mutfak ekipmanlarına, kitaplardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride üründe indirimler olacak. Kampanya süresince, belirli ürünlerde tarihin en düşük fiyatları sunulacak.

Ayrıca, her gün belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli olan "Flaş Fırsatlar" da olacak. Kampanyanın ilk gününde, Apple Macbook Pro, iRobot robot süpürge, Columbia mont, Adidas ayakkabı, Nespresso kahve makinesi, Onvo TV ve Philips Hue Play gibi ürünlerde özel indirimler sunulacak.

Prime üyeleri, Bahar Fırsatları kampanyası boyunca indirimlerin yanı sıra ek avantajlardan da yararlanabilecekler. Örneğin, 11-26 Mart tarihleri ​​arasında Prime'a özel fırsat ürünlerini satın alan Prime üyeleri, 26 Mart'a kadar fiyatlarında düşüş yaşanırsa aradaki farkı iade alabilecekler. Ayrıca, Prime ile Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 ek indirim uygulanacak. Maximum Kart sahipleri, 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksit imkanından yararlanabilecekler ve Worldcard sahipleri 200 TL'ye kadar Worldpuan hediye edilecek.