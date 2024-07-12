Apple, NFC işlevlerine erişim sağlayacak

Apple, Avrupa'daki kullanıcılara farklı Cüzdan seçeneklerini de açmak zorunda kalacak.

Apple, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle, iPhone'daki App Store'u üçüncü taraf uygulama mağazalarına açmak zorunda kalmasının ardından, şimdi de üçüncü taraf geliştiricilere temel NFC (Yakın Alan İletişimi) işlevlerine erişim sağlama taahhüdünde bulundu.

Avrupa'da kullanıcılar için yeni seçenekler

Yeni düzenleme sayesinde, Avrupa’daki iPhone kullanıcıları Samsung Cüzdan, Google Cüzdan gibi çeşitli ödeme ve cüzdan uygulamalarını tercih edebilecek. Apple, bu uygulamaların şirketin kendi Cüzdan uygulaması yerine varsayılan olarak ayarlanmasına, Yan Düğmeye hızlı erişim için atanmasına ve Face ID kimlik doğrulaması gibi özelliklerin kullanımına izin verecek.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple’ın NFC teknolojisini sadece kendi cüzdan uygulamasıyla sınırlamasının haksız bir uygulama olduğunu belirtti. Vestager, "NFC teknolojisi Apple tarafından geliştirilmediğinden dolayı, NFC ödemelerini yalnızca yerleşik seçenekle sınırlamak haksızdı. Bu, standartlaştırılmış bir teknoloji ve ücretsiz olarak sunuluyor" dedi.