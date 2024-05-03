Apple, tarihin en büyük hisse geri alım programını duyurdu

Apple, kazanç çağrısında ilk çeyrek gelirlerini açıklamanın yanı sıra 110 milyar dolar değerinde, rekor bir hisse geri alım programı da duyurdu.

Apple 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Raporda, bilgisayar dışındaki satışlarda bir artış görülürken diğer cihazlarda bir düşüş yaşandığı belirtildi. Bu durum, gelirler ve karlar üzerinde de etkili oldu ve şirket, yıllık bazda %4 civarında bir düşüşle 90,8 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Ancak, bu açıklama şirketin performansını olumsuz etkilemedi; zira gelirler, analistlerin beklentilerinin üzerine çıktı ve Apple, tahmin edilenden daha güçlü bir performans sergiledi.

Hisseler %6'ya arttı

Apple'ın yaptığı açıklama bununla da sınırlı değildi. Şirket ayrıca tarihin en büyük hisse geri alımını gerçekleştireceğini duyurdu ve bedelinin 110 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bu açıklamanın ardından hisselerde artış yaşandı. 110 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı, son yıllarda ABD'deki şirketler arasında bir rekor kırdı; önceki rekor da yine Apple'a aitti, zira şirket 2018'de 100 milyar dolarlık bir geri alım yapmıştı. Hisse geri alımı, bir şirketin açık piyasadan veya hissedarlardan kendi hisselerini satın alması anlamına gelir. Bu strateji, mevcut hisse sayısını azaltarak ve hissedarlar için kalan hisselerin değerini artırarak hisse başı kazancı artırabilir.

Dolayısıyla, bu tür bir hamle olumlu sonuçlar doğurabilir ve Apple hisselerinin değerini artırabilir. Zaten, bu hamlenin açıklanmasının ardından hisseler %6'ya kadar artarak 184 dolara kadar çıktı.