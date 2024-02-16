ATM'lerde günlük para çekme limitleri artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu?

Bankalardan, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir hamle geldi. Alınan karar doğrultusunda ATM'lerden para çekme limitleri artırıldı. Peki güncel çekim limitleri kaç TL'ye yükseltildi?

Yüksek enflasyon, her geçen gün satın alma gücümüzü azaltıyor ve eskiden 100 TL ile alabileceğimiz ürün miktarını giderek azaltıyor. Bu durum, vatandaşların daha fazla para taşımak zorunda kalmasına neden oldu.

5.000 TL OLAN ATM PARA ÇEKME LİMİTİ, ALINAN KARARLA BİRLİKTE 10.000 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bankalar, bu duruma çözüm bulmak adına yeni bir adım atarak, ATM'lerdeki para çekme limitlerini artırdılar, böylece vatandaşlar daha yüksek tutarlarda paralarını çekebilecekler.

Önceden 5.000 TL olan ATM para çekme limiti, alınan kararla birlikte 10.000 TL'ye yükseltildi. Bazı bankalar ise çekim limitini 15.000 TL'ye kadar çıkardılar. Bu değişikliklerle ilgili bilgilendirme, bankaların mobil uygulamaları ve kısa mesajlar aracılığıyla yapıldı. Ayrıca, karekod ile çekim işlemlerinin de artık uygulamalarda geçerli olduğunu belirtmek gerek.