Bahis ve şans oyunlarındaki vergiye yüzde 50 indirim geldi

Bahis ve şans oyunlarındaki vergiye yüzde 50 indirim geldi
Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında şans oyunlarıyla ilgili karar verildi. Bu kapsamda ikramiye oranı artırılırken şans oyunlarından alınan vergi oranında düşüşe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla, şans oyunlarından alınan vergi oranları düşürüldü. "5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 4. Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar" ile 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeni vergi oranları belirlendi.

Bahis ve şans oyunlarından alınan vergi oranı düşürüldü

Yapılan düzenleme kapsamında: spor kategorisindeki bahis oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. At yarışlarından alınan vergi yüzde 14'ten yüzde 7'ye indirildi. Diğer şans oyunlarından alınan vergi oranı ise yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü.

Bu kararın temel amacının, yasa dışı bahis faaliyetleri ile mücadele olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bugün yayımlanan "7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile şans oyunlarındaki dağıtılabilir ikramiye oranında da iyileştirme yapıldı. Dağıtılabilir ikramiye oranı, önceki yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi. Bu düzenlemelerle birlikte bahis oyunlarından elde edilen gelirin yasadışı bahis faaliyetlerine karşı rekabet edilebilmesi amaçlanıyor.

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