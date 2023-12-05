Bakan Bolat mesajı verdi! Motosikletlere düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde satışlarda otomobilleri geride bırakmayı başaran motosikletler için yeni bir düzenleme geleceğini açıkladı.

Motosiklet satışlarının Türkiye'de otomobil satışlarını geride bıraktığı bir dönemde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, motosiklet piyasasına yönelik denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Bolat, daha önce gıda ve otomotiv sektörlerinde yapılan denetimlerin başarılı olduğunu belirterek, motosiklet piyasasına yönelik müdahalelerin devam edeceğini vurguladı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'in, liste fiyatının üzerinde satılan motosiklet ilanlarına dikkat çekmesi üzerine, Bakan Bolat, motosikletlerin bir otomotiv sektörü aracı olduğunu ve bu konuda yoğun denetimlerin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, motosiklet piyasasına yönelik düzenlemelerin, fiyat düşüşlerini ve düzeni sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bakan Bolat, küresel rekabetle başa çıkma ve fiyat istikrarı sağlama çabaları kapsamında ihracatçılara da seslendi. İhracatçıların rekabetçi kur taleplerine karşın, kur artışlarında fiyatları sabit tutmayı taahhüt etmediklerini belirterek, kur artışlarının genel fiyat seviyesini yükselttiğini ve avantajın kısa sürede kaybolduğunu ifade etti. Bolat, önemli olanın fiyat istikrarının sağlanması olduğunu vurguladı.