Bakan Mehmet Özhaseki'den plastik poşet uygulaması hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, birkaç yıldır ücretli olarak temin edilen plastik poşetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, bu uygulamanın çevreye ve ekonomiye sağladığı katkıları detaylandırarak, hükümetin çevre politikalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesiyle birlikte önemli çevresel kazanımlar elde edildiğini belirtti. Özhaseki’nin verdiği bilgilere göre, bu uygulama sayesinde 1 milyon tondan fazla plastik atığın oluşumu engellendi. Bu önemli adım, doğaya bırakılan plastik miktarını ciddi ölçüde azaltarak çevresel kirliliğin önüne geçti. Ayrıca, uygulama ile 41 bin 881 ton sera gazı emisyonunun önlenmesi sağlandı, bu da atmosfer üzerindeki olumsuz etkilerin azalmasına büyük katkı sağladı.

7 milyar TL'lik bir tasarruf sağladı

Plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, sadece çevresel değil, ekonomik açıdan da büyük faydalar sağladı. Bakan Özhaseki, uygulamanın 7 milyar TL'lik bir tasarruf sağladığını açıkladı. Bu ekonomik kazanç, hem bireysel tüketiciler hem de genel ekonomi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Özhaseki, bu adımların Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Bakan Özhaseki, hükümetin çevre politikaları ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ve bu düzenlemelerin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınacağını açıkladı. Özhaseki, bu düzenlemelerin detaylarının henüz netleşmediğini ancak yakın gelecekte kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Mehmet Özhaseki’nin açıklamaları, hükümetin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi gibi uygulamalar, hem çevresel farkındalığı artırıyor hem de doğrudan çevreye olumlu etkilerde bulunuyor. Bakan Özhaseki, bu tür adımların, gelecekte daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.