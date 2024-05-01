Binance Kurucusu CZ, kara para aklama suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı

Kripto para dünyasının dev isimlerinden Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, ABD'de görülen bir davanın ardından kara para aklamayı önlememesi nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, ABD'deki bir mahkeme tarafından kara para aklamayı önleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı. CZ, Banka Gizlilik Yasası ihlali suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve savcılar üç yıl hapis cezası talep etmişti.

"BU HATANIN CİDDİYETİNİN FARKINDAYIM"

ABD Adalet Bakanlığı, CZ'yi kripto borsasında suç faaliyetlerinin gelişmesine izin vermekle suçluyordu. Ancak mahkemede Yargıç Richard Jones, CZ'nin gerekli önlemleri almakta başarısız olduğunu belirtti.

CZ'nin savunması ise "Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulamada başarısız oldum. Şimdi bu hatanın ciddiyetinin farkındayım" şeklindeydi.

CZ'nin 4 aylık hapis cezası, beklenenden daha düşük olsa da ABD ile yapılan anlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. CZ, anlaşmanın bir parçası olarak CEO pozisyonundan ayrılmıştı. Anlaşma gereği, Binance'e 4,3 milyar dolar, CZ'ye ise 50 milyon dolar ceza kesildi. Bu gelişme, kripto para sektöründe dikkatle takip ediliyor ve Binance'in geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açıyor.