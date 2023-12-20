Binance Türkiye'den Teknoloji Kadın Akademisi geliyor!

Binance, Türkiye'de yeni bir eğitim akademisini hayata geçirdi. "Binance - Teknolojide Kadın Akademisi" ile kadınlar yeni nesil finans teknolojilerinde ileri noktaya gelebilecek.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Türkiye'de kadınları kripto varlık sektöründe güçlendirmek ve desteklemek amacıyla "Binance Teknolojide Kadın Akademisi"ni başlattı. İşte bu önemli gelişmeyle ilgili bilgiler:

Binance Teknolojide Kadın Akademisi başlıyor

Binance, Türkiye'de Teknolojide Kadın Derneği ile iş birliği yaparak "Binance Teknolojide Kadın Akademisi"ni oluşturdu. Akademi, kadınların kripto varlık, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında eğitim alarak sektörde daha etkin ve bilinçli bir şekilde yer almalarını hedefliyor.

Akademi kapsamında oluşturulan 8 haftalık pilot program, üniversite son sınıf veya yeni mezun kadınların katılımına açık. Program, finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak, kripto varlık sektöründeki bilgi ve becerilerini güçlendirmek isteyen kadınlara yönelik eğitimleri içeriyor.

Programa başvurular 25 Aralık tarihine kadar alınacak. İlk aşamada 25 kadının eğitim alacağı bu pilot program, ilerleyen dönemlerde daha fazla katılımcıyı kapsayacak şekilde genişletilecek.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, katılımcılara sadece eğitim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda finans ve teknoloji alanlarında yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için destek sağlayacak. Bu sayede Türkiye'deki startup ekosistemine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

Binance'in başlattığı bu akademi, kripto varlık sektöründe cinsiyet eşitliğini artırmayı, kadınların sektöre daha fazla katılmasını ve başarılı olmalarını amaçlıyor.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, kadınları teknoloji ve finans alanlarında güçlendirmek ve kripto varlık sektöründe daha etkin rol almalarını teşvik etmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.