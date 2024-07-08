BinBin, halka arz oluyor

Elektrikli scooter kiralama şirketi BinBin'in halka arz edileceği açıklandı. BinBin'in çatı şirketi 1000 Yatırımlar Holding, Sermaye Piyasası Kurulu başvurusunu resmen gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen elektrikli scooter kiralama şirketlerinden BinBin, halka arz edileceğini duyurdu. BinBin, halka arz sürecinin başlatılması için gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusunu resmen gerçekleştirdi.

Halka arzın detayları SPK onayından sonra açıklanacak

BinBin, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Bulgaristan, Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde de hizmet veriyor. Bu geniş hizmet ağı, şirketin uluslararası pazarda da etkin bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Halka arz sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da, sürecin SPK onayının ardından hızlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunmuştur. Süreç hakkındaki gelişmeler KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.