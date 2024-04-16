BiTaksi ve FreshDirect'in satılacağı iddia edilmişti! Açıklama geldi

BiTaksi ve FreshDirect'in satılacağı iddia edilmişti! Açıklama geldi
Getir'in BiTaksi ile FreshDirect'i satabileceği iddiası gündem oldu. Getir'e yakın kaynaklar bu iddia hakkında açıklamada bulundur.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir'e dair bir iddia ortaya atılmıştı. İngiltere merkezli haber kaynağı Sky News, Getir'in BiTaksi ile FreshDirect'i satabileceği iddiasını ortaya attı. Getir'e yakın kaynaklar bu iddia hakkında açıklama yaptı.

Getir'e yakın kaynaklardan iddialar hakkında açıklama

Sky News'in yayınladığı habere göre, Getir'in azınlık hisselerine sahip olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala, şirketin bazı varlıklarının satılmasını talep etti. Bu varlıklar arasında daha önce satın alınan FreshDirect ile BiTaksi uygulaması da bulunuyordu. Ayrıca Mubadala, şirketin yeniden yapılandırılması önerisinde bulundu.

Ancak Getir'e yakın kaynaklardan gelen açıklamaya göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Şirket, bu iddiaların doğru olmadığını belirtirken, resmi bir açıklama yapmadı.

Getir, halihazırda İngiltere ve Türkiye dahil olmak üzere 5 ülkede hizmet vermeye devam ediyor. Ancak şirketin küçülme veya varlık satışı gibi bir planının olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

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