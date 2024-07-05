Bitcoin altüst oldu! Düşüş altcoinleri de etkiledi

Bitcoin, yüzde 20'yi aşan bir değer kaybı yaşadı.

Kripto para piyasasında sarsıcı bir gece yaşandı. Bitcoin, Mt. Gox borsasının çalınan varlıklarını mağdurlara iade etmeye başlamasıyla birlikte sadece bir gecede 7,000 dolardan fazla değer kaybetti.

Bitcoin düşüşü derinleşiyor

2024 yılı, global enflasyonun iyileşmesi ve faiz oranlarının düşmesiyle birlikte kripto para piyasasında olumlu bir hava estirecek gibi görünüyordu. Ancak Mt. Gox borsasının mağdurlara çalınan Bitcoin varlıklarını iade edeceği haberi, bu beklentileri yerle bir etti ve yaz ayları kripto yatırımcıları için zor bir döneme dönüştü.

Bahar aylarında 74,000 dolar seviyesine yaklaşarak yeni bir rekor kıran Bitcoin, piyasaların ETF onaylarının da etkisiyle yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyordu. Ancak, 2014 yılında saldırıya uğrayarak 800,000 Bitcoin çaldıran Mt. Gox borsasının yıllardır süregelen iade süreci başlayınca piyasalar alt üst oldu.

Ay başından bu yana Mt. Gox ile bağlantılı cüzdanlarda 3 milyar dolarlık Bitcoin hareket etmeye başladı. Bu varlıkların mağdurlara dağıtılacağı beklentisi, Bitcoin fiyatında sert düşüşlere neden oldu. 70,000 dolar seviyesinden 53,500 dolar seviyesine kadar düşen Bitcoin, yüzde 20'yi aşan bir değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'deki bu sert düşüş, altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Milyarlarca dolar değerinde varlık piyasadan buhar olurken, özellikle kaldıraçlı işlemler tarafında bir milyar dolardan fazla varlık tasfiye edildi. Uzmanlar, Mt. Gox dağıtımı tamamlanana kadar Bitcoin fiyatında dalgalanmaların devam etmesini bekliyor.