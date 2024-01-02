Bitcoin cephesinde yüzler gülüyor! 21 ay sonra ilk kez...

Bir numaralı kripto para olan Bitcoin (BTC), Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altcoin cephesinde de artış devam ediyor.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz saatlerde 45 bin dolar seviyesini aşarak, Nisan 2022'den beri görmediği bir değere ulaştı.

Bitcoin yükselişini sürdürüyor

2024 yılında kripto para piyasalarının hareketli geçmesi öngörülüyor. ABD hükûmeti, Bitcoin'in spot ETF onayını vermeye yaklaşıyor. Ayrıca, her 210 bin blokta bir gerçekleşen Bitcoin halving'inin Nisan - Mayıs 2024 tarihlerinde yaşanması bekleniyor ve bu durumun piyasaları olumlu etkilemesi öngörülüyor.

Bitcoin'deki yıllık kazanç oranı ise yaklaşık yüzde 200'e ulaştı. 2 Ocak 2023'te 16 bin 700 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 2 Ocak 2024'te 45 bin 850 dolara yükselerek yıllık kazancını yüzde 174,55'e çıkardı.

Kripto paralardaki bu yükseliş, piyasadaki diğer altcoin'lerin de değer kazanmasına neden oldu. En büyük 10 kripto para biriminde genel olarak artış yaşanırken, Avalanche (AVAX) adlı altcoin geçen hafta değer kaybı yaşayan tek varlık oldu.

Ethereum (ETH), piyasadaki en büyük ikinci kripto para birimi olarak yüzde 100'lük bir kazanç elde etti. 2 Ocak 2023'te 1.200 dolar seviyelerinde işlem gören Ethereum, 2 Ocak 2024'te 2.400 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto paralardaki bu kazançlar, geleneksel yatırım araçlarına göre daha yüksek bir performans sergiledi. Örneğin, çeyrek altının yıllık kazancı yüzde 82,56 seviyelerinde kaldı. 2 Ocak 2023'te 1.835 TL seviyelerinde olan çeyrek altın, 2 Ocak 2024'te 3.350 TL seviyelerine çıktı.