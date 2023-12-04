Bitcoin Nisan 2022'den bu yana ilk kez o seviyeye çıktı!

Bitcoin Nisan 2022'den bu yana ilk kez o seviyeye çıktı!
Bitcoin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 42 bin dolar seviyesini gördü.

Haziran 2022 ile Ekim 2023 arasında Bitcoin bir miktar düşüş yaşadı ancak son haftalarda bir boğa koşusunun ilk sinyalleri gibi görünen artış başlamış gibi görünüyor.

Geçen Nisan'dan bu yana ilk kez böyle bir artış geldi

Nisan 2022'den bu yana ilk kez bu kripto paranın fiyatı 42.000 $ civarında seyrediyor ve bu da ciddi hareketler yaptığını gösteriyor. Bu hareketler, faiz oranlarının rekor düşük seviyelerde olduğu son on yılda herhangi bir zamanda gerçekleşiyor olsaydı, bunun güvenle bir boğa koşusunun başlangıcı olduğu söylenebilirdi, ne yazık ki bu sefer daha dikkatli olmak gerekiyor.

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