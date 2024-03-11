Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor! Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Bitcoin, son zamanlarda gösterdiği çarpıcı yükselişle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak, Bitcoin fiyatı 71 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin, son zamanlarda olağanüstü bir yükseliş sergileyerek 71 bin dolarlık yeni bir rekor kırdı. Bu başarı, kripto para piyasasında heyecan yarattı ve yatırımcıları sevindirdi. Bitcoin'in fiyatı, son 24 saat içinde yüzde 2,5 oranında artarak bu yılın başından itibaren yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, Ethereum, Solana ve Avalanche gibi diğer kripto paralar da bu yükselişe paralel olarak değer kazandı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye saatiyle 11:39'da Bitcoin'in fiyatı 71.330 doları aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, Bitcoin'in yıl başından bu yana değerini yüzde 70 artırması ve son bir yıldaki artışının ise yüzde 254'e ulaşmasıyla dikkat çekiyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri ise son 24 saatte yüzde 1,79 oranında artarak 2,68 trilyon doları aştı.

Bitcoin'in bu hızlı yükselişinin nedenleri arasında, ABD Spot borsasında işlem gören yeni kripto ürünlerine olan talebin artması ve küresel faiz oranlarının düşeceği beklentileri yer alıyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gidileceği beklentisi ve diğer büyük merkez bankalarının da faiz oranlarını düşürme eğilimi, Bitcoin ve diğer kripto paraların talebini artırıyor.

Nisanda gerçekleşecek olan ve Bitcoin'in arzını azaltacak olan halving süreci de analistlere göre bu yükselişin devamını sağlayabilir. Ethereum gibi diğer kripto paralar da bu ivmeye paralel olarak değer kazanıyor. Son 24 saatte Ethereum'un değeri yüzde 1,27 oranında artarak 3.997 dolara ulaştı ve 2021'deki zirveye daha da yaklaştı.