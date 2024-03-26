Bitcoin yeni zirvesine doğru ilerliyor

Bitcoin, son zamanlarda oldukça dalgalı bir seyir izledi ve bu durum kripto para piyasasında geniş çapta dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelerden sert bir düşüşle 63 bin dolara gerileyen Bitcoin, şimdi ise tekrar yükselişe geçti.

Bitcoin, son günlerde oldukça dalgalı bir seyir izledi. Önce 73 bin doları aşarak rekor seviyelere ulaştı, ancak ardından sert bir düşüşle 63 bin dolara kadar geriledi. Ancak son günlerde tekrar yükselişe geçti ve gün içinde 71 bin 350 dolara kadar tırmandı.

Bitcoin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüş, Bitcoin'in 14 Mart'ta 73 bin 750 dolara kadar yükseldikten sonra 19 Mart günü 63 bin 17 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu. Ancak kripto paralar, kâr satışlarının ardından tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Bitcoin, son dört gündür art arda pozitif bir seyir izleyerek yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş kaydetti. En büyük kripto varlık olan Bitcoin, bu yükselişle birlikte 71 bin doların üzerine çıktı ve gün içinde 71 bin 350 doları gördü.

Dün de yüzde 7'den fazla değer kazanan Bitcoin, son 10 günün en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin'in yaşadığı bu dalgalanmalar, kripto para piyasasının volatilitesini bir kez daha gözler önüne seriyor.