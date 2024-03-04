Bitcoin, yeni zirvesine doğru ilerliyor

Kripto para birimi Bitcoin, son dönemde hızlı bir yükseliş trendine girdi. Değerindeki bu artış, Bitcoin'in 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesine neden oldu.

Kripto para birimi Bitcoin, son zamanlarda hızlı bir yükseliş grafiği çizerek 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmaya devam ediyor.

BİTCOİN 64 BİN DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bitcoin, lider kripto para birimi olarak sabah saatlerinde 64 bin doların üzerine tırmandı. Bu yükselişle birlikte, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin 279 dolara kadar yükseldi. Ancak daha sonra, saat 09.20 itibarıyla 63.622 dolara geriledi.

Bitcoin'in bu son yükselişinde etkili olan faktörlerden biri, 11 Ocak'ta ABD'de listelenen Bitcoin ETF'lerine olan taleptir. Bu ETF'ler, büyük kripto token Bitcoin'a yönelik talebi artırmış görünüyor.

Son 12 ayda Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 186 artarak önemli bir yükseliş yaşadı. Ancak hatırlanmalıdır ki, en son Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü. Bu durum, kripto para piyasasındaki dalgalanmanın ve Bitcoin'in fiyatının oynaklığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.