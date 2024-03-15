Bitcoin yüzleri güldürecek hamlelerinin ardından, düşüşe geçti

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca kaydettiği rekorlar sonrasında sert bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, hafta boyunca kaydettiği rekorların ardından sert bir düşüş yaşadı ve fiyatı yüzde 4,6 oranında geriledi. Bu düşüşle birlikte Bitcoin'in değeri 68 bin dolara kadar geriledi.

73 bin 798 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı

Kripto para piyasalarında yaşanan bu düşüş, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) olan ilginin devam etmesiyle birlikte geldi. Özellikle Perşembe günü, Bitcoin fiyatı 73 bin 798 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme eğiliminde olmaları ve daha destekleyici bir para politikası izlemeye başlamaları beklentisi, Bitcoin'deki artışı desteklemişti.

Bitcoin'in yanı sıra Ether, BNB ve Solana gibi en iyi 100 token da bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış gösterdi.