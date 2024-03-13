Bitcoin'de rekorlar dinmiyor

Bitcoin'de rekorlar dinmiyor
En büyük kripto para birimi Bitcoin, 73 bin 86 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 73 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

GEÇEN YIL YAKLAŞIK YÜZDE 157 DEĞER KAZANMIŞTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1'den fazla değer kazandı. Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.21 itibarıyla 73 bin 86 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

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