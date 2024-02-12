Blockchain, milyarlarca dolarlık bir sektör hâline gelebilir

Geleneksel finans sektöründe değişim rüzgârları estiğini gösteren bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada, dünya çapında hizmet vermekte olan bankaların yüzde 90 gibi çok ciddi bir bölümünün, blockchain teknolojisine geçiş yaptığı veya geçiş yapmak için araştırma sürecinde olduğunun altı çizildi.

Finans sektörünün geleneksel yapıları, kripto para sektörüne doğru büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Birçok bankacının, kripto para alanına geçiş yapmaya başladığına dair güçlü işaretler ortaya çıkıyor. Dünyanın önde gelen bankalarının önemli bir bölümü, blockchain teknolojisine geçiş yapıyor. Bu da geleneksel finansal sistemin sessiz sedasız bir değişim sürecinden geçtiğini gösteriyor.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ, 40,4 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Bitget adlı kripto para platformunun yaptığı araştırma, bankacıların kripto para sektörüne ilgisinin arttığını gösteriyor. Özellikle JPMorgan Chase, Barclays, HSBC, Citi Group ve Banco Santander gibi dev bankaların blockchain teknolojisi üzerinde çalıştığı ve gelecekte bu teknolojinin daha fazla kullanılacağı öngörülüyor. Analistlere göre, küresel perakende bankacılık pazarındaki blockchain teknolojisinin büyüklüğü önümüzdeki yıllarda 40,4 milyar dolara ulaşacak.

Finans sektöründe yaşanan bu değişimde, bankaların kripto para sektörüne ilgisinin yanı sıra işten çıkarmalar da etkili olmuş durumda. Yapılan araştırmalara göre, 2023 yılında beş büyük banka toplam 20.000 kişiyi işten çıkardı ve işlerini kaybedenlerin birçoğu kripto şirketlerine geçti. Coinbase, Amazon, Alphabet, Microsoft gibi teknoloji devlerinden büyük sayıda kişi kripto şirketlerine katıldı.

Kripto para piyasasına giren bankacıların sayısının artmasıyla birlikte, bankacılık sektöründen iş arayanların sayısında da artış yaşandı. Bankacılık sektöründen iş arayanların sayısı 2023'e gelindiğinde önemli ölçüde artarak tüm özgeçmişlerin %30'unu oluşturdu. Aynı dönemde, kripto para piyasası dışındaki bireylerin ilgisi de büyük ölçüde arttı, bu da sektördeki genişlemenin ve işe alımların devam edeceğini gösteriyor.