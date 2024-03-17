BOME etkisi! İki günde 1.5 milyar dolarlık pazar değeri

Kripto para dünyasında sürekli bir hareketlilik yaşanırken, son dönemde yükselişe geçen Book of Meme (BOME) adlı proje, piyasaya bomba gibi düştü. Sadece 2 gün önce ticarete açılan BOME, inanılmaz bir ivme kazanarak 1.5 milyar dolarlık bir Pazar değerine ve 5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Kripto para piyasası, Book of Meme (BOME) adlı yeni bir projenin yükselişiyle sarsıldı. Henüz 2 gün önce ticarete açılan BOME, şaşırtıcı bir ivme kazanarak 1.5 milyar dolarlık bir pazar değerine ve 5 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştı.

İki günde 1.5 milyar dolar

SOLANA ağından çıkan Book of Meme (BOME) ile yeni bir heyecan dalgası yaşandı.

BOME, SOLANA ağında bir "meme coin" olarak piyasaya sürüldü ve ilk günden itibaren dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. İlk gününde günlük işlem hacmi milyar dolar seviyesine ulaşan BOME, bu başarısıyla borsaların da dikkatini çekti.

Öncelikle Kucoin, MEXC gibi borsalarda listelenen BOME, günlük hacmini 2 milyar dolara çıkardıktan sonra, SEC ile arasının iyi olmadığı bilinen Binance'in dahi dikkatini çekti ve ikinci günde BOME'nin listelenmesini duyurdu.

BOME'nin değeri 200 kattan fazla artarak 3 sent civarına yükseldi ve toplamda 1.5 milyar dolarlık bir Pazar değerine ulaştı. 24 saatlik işlem hacmi ise 5 milyar dolara ulaşarak en büyük 6 kripto para arasına girmeyi başardı. Şu anda ise BOME'nin fiyatı yaklaşık olarak 2 sent civarında seyrediyor.