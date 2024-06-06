Brand Finance 2024 raporu: Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Her yıl merakla beklenen Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları - Türkiye 125" listesi sonunda gün yüzüne çıktı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, geleneksel hale gelen "Türkiye'nin En Değerli Markaları - Türkiye 125" listesini yayımladı. Yıllık olarak güncellenen bu listede önemli değişiklikler dikkat çekti. 2007'den beri yayımlanan listede marka sayısı, sermaye piyasalarındaki artışla birlikte 100'den 125'e yükseldi.

THY listenin zirvesinde

Türk Hava Yolları, beş yıldır olduğu gibi bu yıl da listenin zirvesinde yer aldı. Onu, sırasıyla Arçelik, Vestel, İş Bankası ve Garanti BBVA takip etti. Ancak, bu yıl listenin dikkat çeken yeni girişlerinden biri olan Togg, 20. sıradan listeye giriş yaptı. Yeni Rakı, Acıbadem Sağlık, Kuveyt Türk gibi markalar da listeye yeni dahil olan diğer isimler arasında yer aldı. Ayrıca, ilk kez listede yer alan bir diğer havayolu firması olan SunExpress, 43. sırayla dikkat çekti.

Listenin ilk 20 sırasında öne çıkan markalar şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları Arçelik Vestel İş Bankası Garanti BBVA

Listeye göz attığımızda, büyük spor kulüplerinin de yer aldığı görülüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sırasıyla 73., 75., 86. ve 93. sıralarda kendilerine yer buldu.

Kervan, listenin dikkat çeken başarı öykülerinden birini yazarken, Odeabank ise büyük bir düşüşle adından söz ettirdi. Kervan 11 sıra yükselirken, Odeabank tam 60 sıra kaybederek en büyük düşüşü yaşayan marka oldu.