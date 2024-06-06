Cep yakıyordu, uçak bileti fiyatları daha da artacak

Uçak bileti fiyatlarının gelecek dönemde daha da artacağı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in uçak seferlerinin iptalleri ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Ağustos ayında uçak biletlerine uygulanan tavan fiyatın artırılacağı belirtildi.

Uçak bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulaması genişliyor

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları önergede şu şekilde yer aldı:

"Tavan fiyat uygulaması, 2013 yılında uçak yolculukları için en yüksek ücret limitini belirleyerek devreye alındı. Genel olarak, hükümetler veya piyasa düzenleyiciler tarafından belirlenen tavan ücretler, piyasa fiyatlarının altında olur. Ancak dış hat ve Business Class uçuşları için tavan fiyat uygulaması bulunmamaktadır ve bu uçuşların fiyatları büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir."