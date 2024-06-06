Cep yakıyordu, uçak bileti fiyatları daha da artacak

Cep yakıyordu, uçak bileti fiyatları daha da artacak
Uçak bileti fiyatlarının gelecek dönemde daha da artacağı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in uçak seferlerinin iptalleri ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Ağustos ayında uçak biletlerine uygulanan tavan fiyatın artırılacağı belirtildi.

Uçak bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulaması genişliyor

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları önergede şu şekilde yer aldı:

"Tavan fiyat uygulaması, 2013 yılında uçak yolculukları için en yüksek ücret limitini belirleyerek devreye alındı. Genel olarak, hükümetler veya piyasa düzenleyiciler tarafından belirlenen tavan ücretler, piyasa fiyatlarının altında olur. Ancak dış hat ve Business Class uçuşları için tavan fiyat uygulaması bulunmamaktadır ve bu uçuşların fiyatları büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir."

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek