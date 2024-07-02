Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın'dan dikkat çekici teklif

Çiftlik Bank davası kapsamında Mehmet Aydın, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mehmet Aydın, mahkemeye ilginç bir teklif ile geldi.

Türkiye'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen "Çiftlik Bank" davasında bugün bir duruşma daha gerçekleştirildi. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve beraberindeki 19 kişinin yargılandığı davada, Aydın'ın yaptığı dikkat çekici çıkış damgasını vurdu.

Mehmet Aydın teklifte bulundu

3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Mehmet Aydın, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrarlayan Aydın, bu sefer mahkemeye önemli bir teklif sundu.

Mahkeme sırasında, Mehmet Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Beni tahliye edin, borcumu ödeyeyim."

Aydın, tahliye edilmesi durumunda mağdurların zararlarını karşılayabileceğini belirtti. Bu teklif, duruşmanın en dikkat çekici anı oldu.

Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin teklifini destekledi. Kurulan şirketlerin değer tespitinin yapılmasını ve bu değere göre borçların ödenmesini önerdi. Ancak, hâkim bu teklifi reddetti. Tüm tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Çiftlik Bank davası kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, mağdur edilen 4.414 kişiyi içeriyor. Bu mağdurların toplam zararı 70 milyon TL'nin üzerinde.