Türkiye’de geçtiğimiz Aralık ayında Pro kullanımı aktifleştiren, yapay zeka destekli çeviri aracı DeepL, ABD’deki ilk ofisini açtı. Marka, bünyesindeki yapay zeka iletişim araçlarına gelen yatırımların artmasıyla birlikte en büyük üçüncü pazarı olan ABD’de ciddi bir büyüme öngörüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'de Pro sürümünü piyasaya süren DeepL, işletmelere küresel ölçekte büyümeleri için gelişmiş çeviri seçenekleri sunuyor. Şirketin bu strateji doğrultusunda ABD'yi en büyük üçüncü pazarı olarak belirlediği ve etki alanını genişleterek ABD pazarındaki yatırımlarını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre , ABD’deki ilk ofisini Teksas eyaletinin Austin şehrinde açılacağını duyurdu.

MAKİNE ÇEVİRİSİ ALANINDA DA GÜCÜNÜ KANITLADI

Son yılların en yenilikçi teknoloji şirketlerinden biri olan DeepL, geniş kitlelerce dünyanın en isabetli yapay zeka çeviri sistemi olarak değerlendirilen Translator sayesinde makine çevirisi alanında bir öncü haline geldi. Gelişmiş bir nöral ağ teknolojisi kullanan ekip, isabetliliği değerlendirip düzenleyerek tüm sektörlerin gönül rahatlığıyla ve kolayca dünyaya açılmasını mümkün kılıyor. Translator, aynı zamanda müşteri verilerini güvende tutmak için kurumsal düzeyde güvenlik önlemleriyle destekleniyor. Dünya genelinde yüz binden fazla işletme, marka mesajını farklı dillere ve pazarlara tutarlı biçimde aktarmak için premium hizmeti olan DeepL Pro’yu kullanıyor.

İŞLETMELERİN DİL ENGELLERİNİ AŞMASINA YARDIMCI OLUYOR

Avrupa ve Asya’da büyük başarılara imza atan şirket, ABD’de aralarında Coursera, TransPerfect ve Zendesk gibi tanınmış teknoloji şirketlerinin de bulunduğu etkileyici bir müşteri portföyü oluşturdu. ABD’li yatırım şirketleri IVP ve Bessemer Venture Partners’tan gelen finansman sayesinde B serisi turu daha geçen yıl 1 milyar avro değerlemeyle sonuçlandı. IVP genel ortağı Ajay Vashee, "DeepL’in sektör lideri yapay zeka destekli çeviri yazılımı, dünyanın farklı noktalarında işletmelerin dil engellerini aşmasına yardım ediyor. Şimdiden Kuzey Amerika’da ses getirmeyi başaran şirketin Austin’de açtığı ofis, ABD pazarındaki büyümesini hızlandıracak" ifadelerini kullandı.