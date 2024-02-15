Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

IMF, en büyük ekonomiye sahip ülkelerini açıkladı. Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Japonya, üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaptırdı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Uluslararası Para Fonu IMF, geleneksel olarak her yıl dünyanın en büyük ekonomilerini sıralayan bir liste yayınlıyor. Bu yılın listesi de çeşitli dikkat çekici değişikliklere sahne oldu. En önemli gelişmelerden biri, Japonya'nın üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaptırması oldu. Bu değişiklik, günümüzdeki ekonomik durumu gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Türkiye, bu yıl IMF'nin açıkladığı listede 1.15 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ve kişi başına 13,380 dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ile 17. sırada yer aldı. Rapora göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisi, 2022 yılında 905 milyar dolardan biraz daha büyük bir hacme ulaşarak 1 trilyon dolar barajını aşan ülkeler arasına katıldı. Böylece, Türkiye ekonomisi 2009'dan bu yana devam eden büyüme trendini sürdürmüş oldu.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 listesinde, yaşlanan nüfus ve iş gücü sorunları ile baş etmekte zorlanan Japonya öne çıkıyor. Son yıllarda dolar karşısında zayıflayan yen, ülkenin gelirini azaltıyor. Ayrıca, Japonya'nın yaşlanan nüfusu, iş gücü piyasasında ciddi zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Bu zorlukları aşmak için, Japonya son zamanlarda rekor sayıda yabancı işçi alımına izin verdi.

Almanya ise enerji darboğazı ve artan enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya. Ayrıca, kalifiye eleman bulma konusundaki kronik sorunlar da devam ediyor.

Her iki ülkenin de arkasında ise Hindistan geliyor. Sahip olduğu genç nüfusuyla Hindistan'ın, Japonya'yı 2026'da, ardından da Almanya'yı bir sonraki yıl geride bırakması bekleniyor.