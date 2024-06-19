Dünyanın en değerli şirketi belli oldu! Apple ve Microsoft'u geride bıraktı

Teknoloji dünyasında dengeler değişti. Apple ve Microsoft'un uzun süredir elinde tuttuğu "dünyanın en değerli şirketi" unvanı, yeni bir liderin yükselişiyle el değiştirdi. NVIDIA, geçtiğimiz saatlerde en değerli firma haline geldi.

NVIDIA'nın hisseleri, tarihi bir yükseliş göstererek rekor kırdı. Şirket, teknoloji devi Microsoft'u geride bırakarak piyasa değerine göre dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı. NVIDIA'nın hisseleri yüzde 3,7 artış göstererek 135,87 dolardan işlem gördü ve şirketin piyasa değeri 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Güncel en değerli şirketler listesi

Shiftdelete'in haberine göre, NVIDIA'nın bu büyük başarısının arkasında yapay zeka ve grafik işlemcilerdeki liderliği bulunuyor. Şirket, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için geliştirdiği ileri teknoloji GPU'lar sayesinde büyük bir pazar payı elde etti. Bu teknolojiler, NVIDIA'yı sadece oyun ve grafik pazarında değil, aynı zamanda veri merkezleri, otomotiv ve sağlık gibi birçok farklı sektörde de öne çıkardı.

NVIDIA'nın bu yükselişi, en değerli şirketler listesini de güncelledi. İşte güncel liste:

NVIDIA Microsoft Apple Alphabet (Google) Saudi Arabian Oil (Aramco) Amazon Meta Platforms (Facebook) Berkshire Hathaway Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Bu liste, teknoloji dünyasında yaşanan hızlı değişimi ve yapay zekanın yükselen önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. NVIDIA'nın başarısı, yapay zekanın gelecekte de iş dünyasında büyük bir rol oynayacağını gösteriyor.