Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı için yine ifade verecek

Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada mahkeme, yeni bir karar aldı. Karara göre, Elon Musk bir kez daha ifade verecek.

Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Kaliforniya mahkemesi, Elon Musk'ın ifade vermesine karar verdi. Musk, 2022'de satın aldığı Twitter için savunma yapacak.

RASTGELE BİR TARİH BELİRLENECEK

SEC, Twitter'ın satın alınmasıyla ilgili olarak, Elon Musk'ın doldurduğu evrakların usule uygunluğunu incelemek için 2022 yılında bir soruşturma başlattı. Kurum, geçmişte de Elon Musk ile görüşmek istemişti ancak Musk'ın bu talebi reddetmesi, işlerin bu noktaya gelmesine yol açtı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Elon Musk ile SEC yetkilileri bir araya gelecek ve soruşturma kapsamında ifade alınması için bir tarih belirlenecek. Eğer Musk bu görüşmeye de katılmazsa mahkeme, tarafların bir araya gelmesi için rastgele bir tarih belirleyecek.

Musk ile SEC arasında daha önce de defalarca görüşme yapılmıştı. Ancak SEC yetkililerinin bir kez daha görüşme talep etmesi, Musk'ı rahatsız etti. Musk, geçmişte SEC ile iki kez görüştüklerini ve artık bu durumun taciz boyutuna geldiğini ifade etti. Elon Musk'a göre SEC, yetki sınırlarını aşmış durumda. Ancak mahkeme heyeti, aldığı karar ile Elon Musk gibi düşünmediğini gösterdi.