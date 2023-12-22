Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, hızlı para transferi ihtiyacını karşılamaya yönelik güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. 20 bin TL olarak belirlenen FAST işlem limiti, son düzenlemeyle birlikte 50 bin TL'ye çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, hızlı para transferi ihtiyacını karşılamaya yönelik güncellemelerle gelişmeye devam ediyor.

FAST işlem limiti yükseltildi

2023 Şubat ayında 20.000 TL olarak belirlenen FAST işlem limiti, son düzenleme ile 50.000 TL'ye yükseltildi.

Bu değişiklik, kullanıcıların bir defada daha yüksek miktarlarda para transferi yapma esnekliğini artırarak finansal işlemlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. 50.000 TL'ye kadar olan transferler için FAST seçeneğinin kullanılabileceği belirtilirken, daha yüksek miktarlarda transfer yapmak isteyen kullanıcıların parçalı işlemlerle FAST sisteminden yararlanabileceği ifade edildi.

FAST sistemi, saniyeler içinde para transferi yapma avantajını sunarken, bu yılın ilk çeyreğinde TR-Karekod özelliğinin eklenmesi planlanıyor. Bu özellikle, QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız ödemelerin ve para transferlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak. Kullanıcılar, para göndermek istedikleri kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak kolayca işlem yapabilecekler.