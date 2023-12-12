Garanti BBVA Kripto uygulaması erişime açıldı

Garanti BBVA Kripto uygulaması, herkesin erişimine açıldı. Artık Bitcoin, Etherium ve USDC saklamak ve transfer etmek mümkün.

Garanti BBVA, şirket içindeki pilot çalışmaların ardından Garanti BBVA Kripto uygulamasını tüm kullanıcıların erişimine açtığını duyurdu. Bu kripto uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, kripto cüzdan oluşturabilir ve kripto transfer işlemlerini gerçekleştirebilir.

Uygulama, soğuk cüzdan uygulaması olarak çalışarak dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Şu anda sadece Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) gibi kripto paraları destekleyen uygulama, ilerleyen aylarda daha fazla kripto para birimini içerecek şekilde genişletilecek.

Garanti BBVA'nın sunduğu avantajlar arasında:

Soğuk Cüzdan Uygulaması: Kripto varlıkların güvenliği için soğuk cüzdan altyapısı kullanılarak dijital saldırılardan ve siber risklerden koruma sağlanıyor.

Güvenlik Denetimleri ve Sızma Testleri: Sistem altyapısı ve süreçlerin düzenli iç ve dış denetimlere tabi tutularak güvenliği sürekli olarak artırılıyor.

Gerçek Zamanlı 7/24 Dijital Varlık İzleme ve Gözetim: Kripto varlıklar, blok zincir izleme, siber güvenlik ürünleri, kara para izleme ve dolandırıcılık kontrol araçları ile 7/24 izleniyor.

Müşteri Desteği: Haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında uzman ekibe ulaşılarak destek alınabiliyor.

Kullanıcı Dostu Arayüz ve 7/24 Transfer İmkanı: Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca kullanılabilir ve Bitcoin, Ethereum ve USD Coin gibi dijital varlıklar 7/24 transfer edilebilir.

Garanti BBVA Kripto uygulaması, kullanıcıların dijital varlıklarını güvenle saklamalarına ve bu varlıklar üzerinde transfer işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Hesap oluşturmak ise mobil uygulama üzerinden adım adım yönergeleri takip ederek gerçekleştirilebiliyor. Bu adımlar arasında gerekli belgelerin onaylanması, kimlik doğrulaması ve banka hesabından 1 TL tutarında para transferi bulunuyor. Garanti BBVA Kripto, şu an için sadece App Store'da kullanıma sunulmuş durumda.